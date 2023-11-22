МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Качество ипотечных кредитов в России существенно ухудшилось, необходимы новые меры регулирования, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Новый инструмент необходим, поскольку наблюдается существенное ухудшение качества ипотечных кредитов. Так, за последние годы более чем в два раза увеличилась доля заемщиков с ПДН 80+ – с 20% в начале пандемии до 47% в третьем квартале 2023 года. То же самое с первоначальным взносом – у более чем 50% заемщиков, взявших ипотеку, он очень низкий, до 20%, тогда как в начале 2020 года таких ипотечников было менее 30%", — заявила она в интервью газете "Известия". В ЦБ объяснили, что будет с банками из-за повышения ключевой ставки

Данилова напомнила, что для регулирования этого сегмента кредитования в арсенале ЦБ есть только макропруденциальные надбавки. Они работают, но путем экономического стимулирования и менее действенны для банков с большим запасом капитала. Поэтому с 1 октября ЦБ установили их по наиболее рискованным кредитам фактически на запретительном уровне – вплоть до 900%, напомнила глава департамента.

Кроме того, по ее словам, у банков, которые используют ПВР-подход (модель оценки рисков и капитала на основе внутренних рейтингов заемщиков), изначальные коэффициенты ниже. И для них надбавки – не такой эффективный инструмент, как лимиты, которые непосредственно ограничивают долю рискованного кредитования.

"Поэтому очень хорошо, что депутаты предложили нам вернуться к вопросу об использовании макропруденциальных лимитов в ипотеке. Ожидаем, что уже в следующем году у нас появится этот инструмент, и мы будем его использовать", — сказала она.

Данилова добавила, что при установлении макропруденциальных лимитов можно опираться на ПДН, первоначальный взнос и, возможно, срок, учитывая, что активно растет и доля долгосрочных кредитов свыше 25 лет. "Но это мы еще будем обсуждать", — заметила она.