МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" взыскал со швейцарского банка Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу) долга и процентов по синдицированному кредиту, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Московский суд взыскал с Euroclear Bank средства в пользу Росбанка

Суд отклонил исковые требования ко второму солидарному ответчику — крупнейшему швейцарскому банку UBS, которого истец считал правопреемником Credit Suisse.