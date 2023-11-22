2023-11-22T11:25:42+03:00
2023-11-22T11:25:42+03:00
2023-11-22T11:25:42+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231122/842333650.html
Суд взыскал средства с Credit Suisse в пользу банка "Зенит"
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" взыскал со швейцарского банка Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда рублей по... ПРАЙМ, 22.11.2023
банки, финансы, новости, credit suisse, банк зенит, суд
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/56/841455620.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/56/841455620.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/56/841455619.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/56/841455619.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/56/841455607.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/56/841455607.jpg
https://1prime.ru/banks/20231121/842330010.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" взыскал со швейцарского банка Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу) долга и процентов по синдицированному кредиту, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд отклонил исковые требования ко второму солидарному ответчику — крупнейшему швейцарскому банку UBS, которого истец считал правопреемником Credit Suisse.