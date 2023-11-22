МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Почта банк" запускает оказание гражданам финансовых услуг на дому через почтальонов, на первом этапе будет доступна возможность оформить дебетовую карту и "мультиподпись" в шести субъектах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. ФАС снова оштрафовала "Почта банк" из-за ненадлежащей рекламы

"Почта банк" запускает проект по оказанию финансовых услуг на дому через почтальонов, являющихся агентами банка. Так, не выходя из дома, с помощью почтальона-агента можно будет моментально оформить "мультиподпись" – единый ключ к услугам банка, дебетовую "Мою карту"… Инициатива повысит доступность и удобство получения финансовых услуг для людей старшего возраста и маломобильных граждан", — говорится в сообщении.

Указывается, что пилотный проект стартовал в Свердловской, Нижегородской, Саратовской и Челябинской областях, а также в Мордовии и Пермском крае. А в Свердловской области, в частности, с помощью почтальона можно будет оформить также единую социальную карту – "Уралочку".

В пресс-службе уточнили, что оформление с помощью почтальонов-агентов "мультиподписи" и открытие банковской карты доступно на первом этапе проекта, но в дальнейшем список доступных услуг будет расширяться.

"У каждого участвующего в "пилоте" почтальона-агента будет планшет с программным обеспечением банка, которое позволит идентифицировать клиента и оформлять банковские продукты", — поясняется в сообщении.

Агентская сеть банка на сегодняшний день насчитывает свыше 40 тысяч человек, которые продают банковские продукты и получают за это вознаграждение, добавили в пресс-службе. "С помощью выездного обслуживания мы сможем дотянуться до самых дальних населенных пунктов и тех граждан, к которым почтальоны приходят на дом", — отметил руководитель управления повышения эффективности продаж кредитной организации Денис Лопатин.