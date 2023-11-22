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2023-11-22T20:49:28+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231122/842345521.html
Прибыль российских банков за 10 месяцев приблизилась к 3 триллионам рублей
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Прибыль российских банков в октябре снизилась на 13% по сравнению с сентябрем — до 256 миллиардов рублей, а с начала года достигла 2,9 триллиона рублей, говорится в материалах ЦБ... ПРАЙМ, 22.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Прибыль российских банков в октябре снизилась на 13% по сравнению с сентябрем — до 256 миллиардов рублей, а с начала года достигла 2,9 триллиона рублей, говорится в материалах ЦБ.
"С начала года сектор уже заработал 2,9 триллиона рублей. Чистая прибыль в октябре составила 256 миллиардов рублей (доходность на капитал около 22% в годовом выражении), что на 13% ниже результата сентября (296 миллиардов рублей)", — сказано в документе.
Отмечается, что прибыль снизилась в том числе из-за убытков от валютной переоценки — на 66 миллиардов рублей на фоне укрепления рубля на 4,5%, а также из-за отрицательной переоценки ценных бумаг на 8 миллиардов рублей.
В то же время основная прибыль в октябре, наоборот, несколько выросла — на 8%, до 275 миллиардов рублей, в основном за счет чистого процентного дохода, который увеличился на 16 миллиардов рублей на фоне продолжающегося роста кредитования.