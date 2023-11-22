МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Прибыль российских банков в октябре снизилась на 13% по сравнению с сентябрем — до 256 миллиардов рублей, а с начала года достигла 2,9 триллиона рублей, говорится в материалах ЦБ. Греф ожидает рекордную прибыль в российском банковском секторе

"С начала года сектор уже заработал 2,9 триллиона рублей. Чистая прибыль в октябре составила 256 миллиардов рублей (доходность на капитал около 22% в годовом выражении), что на 13% ниже результата сентября (296 миллиардов рублей)", — сказано в документе.

Отмечается, что прибыль снизилась в том числе из-за убытков от валютной переоценки — на 66 миллиардов рублей на фоне укрепления рубля на 4,5%, а также из-за отрицательной переоценки ценных бумаг на 8 миллиардов рублей.

В то же время основная прибыль в октябре, наоборот, несколько выросла — на 8%, до 275 миллиардов рублей, в основном за счет чистого процентного дохода, который увеличился на 16 миллиардов рублей на фоне продолжающегося роста кредитования.