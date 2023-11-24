МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Банку России возможно придется повысить в 2024 году цель по инфляции с нынешних 4-4,5% из-за невозможности ее достичь к концу следующего года, заявил журналистам первый зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. ВТБ раскрыл долю ипотеки с господдержкой в общем объеме кредитов

"Все факторы говорят о том, что потребуется все умение регулятора, все способности регулятора, явные и скрытые инструменты, прямые и непрямые для доведения инфляции до таргета 4–4,5% в конце следующего года. И не нулевая вероятность того, что этот интервал когда-то в 2024 году может быть пересмотрен вверх из-за невозможности в оставшийся период такой навес проинфляционных факторов победить всеми возможными инструментами", — заявил Пьянов.

В числе проинфляционных факторов, которые будет учитывать ЦБ при рассмотрении вопроса об уровне ключевой ставки, по его словам, является не охлаждение рынка корпоративного кредитования в России. Так, по данным ЦБ, компании, продолжили предъявлять активный спрос на кредиты: объем корпоративного портфеля за октябрь вырос на 1,6 триллиона рублей, или на 2,3%, против увеличения на 2% в сентябре.

Что касается ближайшего заседания ЦБ, которое состоится в декабре, по мнению Пьянова, ключевая ставка на нем будет либо повышена, либо сохранена. "Я считаю равновероятным либо сценарий повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 16%, либо сохранение ставки на уровне 15%", — отметил он.