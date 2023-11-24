МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября поднялась до 13,64% годовых с 13,57% в первой декаде, следует из материалов Банка России. Вкладчиков предупредили, когда банк не вернет деньги и будет прав

Показатель с начала текущего года незначительно снижался, в середине мая перешел к непродолжительному росту, а с началом лета — вышел на плато в 7,83%. В июле Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% с 7,5%, и показатель вновь вырос в третьей декаде июля — сразу до 8,11%. С тех пор он непрерывно рос до начала октября.

Тем временем 27 октября совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15%. В свою очередь средняя ставка возобновила быстрый рост в октябре — с показателя чуть выше 10%.

Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", "Московский кредитный банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.