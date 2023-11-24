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2023
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"Юникредит банк" остановил некоторые online-операции
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"Юникредит банк" с 29 ноября останавливает операции в канадских и австралийских долларах в своем мобильном приложении и интернет-банке, следует из сообщения банка. "С 29.11.2023... ПРАЙМ, 24.11.2023
банки, финансы, новости, россия, юникредит банк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. "Юникредит банк" с 29 ноября останавливает операции в канадских и австралийских долларах в своем мобильном приложении и интернет-банке, следует из сообщения банка.
"С 29.11.2023 года вносятся изменения в Руководство пользователя систем дистанционного банковского обслуживания физических лиц "ЮниКредит банка". С указанной даты проведение операций в канадских и австралийских долларах исключено из перечня доступных операций в мобильном приложении "Mobile.UniCredit" и интернет-банке "Enter.UniCredit", — говорится в сообщении.
"Юникредит банк" работает в России с 1989 года и принадлежит банковской группе Uniсredit. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.