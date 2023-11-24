МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. "Юникредит банк" с 29 ноября останавливает операции в канадских и австралийских долларах в своем мобильном приложении и интернет-банке, следует из сообщения банка. СМИ: израильские банки ограничивают операции по некоторым счетам россиян

"С 29.11.2023 года вносятся изменения в Руководство пользователя систем дистанционного банковского обслуживания физических лиц "ЮниКредит банка". С указанной даты проведение операций в канадских и австралийских долларах исключено из перечня доступных операций в мобильном приложении "Mobile.UniCredit" и интернет-банке "Enter.UniCredit", — говорится в сообщении.

"Юникредит банк" работает в России с 1989 года и принадлежит банковской группе Uniсredit. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.