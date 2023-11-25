МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Объем ипотечных кредитов, по которым россияне допустили просрочку, в октябре вырос до рекордных 75,6 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг-бюро". Эксперт раскрыл необходимый для покупки жилья в ипотеку доход

Так, в середине осени объем просроченных жилищных кредитов увеличился на 7% в годовом выражении — до рекордных 75,6 миллиарда рублей. При этом за месяц рост составил лишь 0,2%.

Количество "просрочек", наоборот, сократилось — на 3% год к году и на 0,6% месяц к месяцу, до 29,3 тысячи кредитов.

Таким образом, рост объема "плохой" задолженности произошёл из-за увеличения ее среднего размера на заемщика — до 2,6 миллиона рублей с 2,3 миллиона годом ранее.

В то же время доля просроченной задолженности по ипотеке в октябре сократилась — до 0,6% от портфеля против 0,7% годом ранее.