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"Плохие" долги россиян по ипотеке обновили рекорд
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Объем ипотечных кредитов, по которым россияне допустили просрочку, в октябре вырос до рекордных 75,6 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг-бюро". Так, в середине... ПРАЙМ, 25.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Объем ипотечных кредитов, по которым россияне допустили просрочку, в октябре вырос до рекордных 75,6 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг-бюро".
Так, в середине осени объем просроченных жилищных кредитов увеличился на 7% в годовом выражении — до рекордных 75,6 миллиарда рублей. При этом за месяц рост составил лишь 0,2%.
Количество "просрочек", наоборот, сократилось — на 3% год к году и на 0,6% месяц к месяцу, до 29,3 тысячи кредитов.
Таким образом, рост объема "плохой" задолженности произошёл из-за увеличения ее среднего размера на заемщика — до 2,6 миллиона рублей с 2,3 миллиона годом ранее.
В то же время доля просроченной задолженности по ипотеке в октябре сократилась — до 0,6% от портфеля против 0,7% годом ранее.