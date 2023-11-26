МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Банки России выступили против отмены комиссии за оплату услуг ЖКХ, сообщает издание РБК со ссылкой на отзыв Национального совета по финансовому рынку (НСФР). Комитет ГД одобрил законопроект об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ

«Финансовые организации, поддерживая тезис о необходимости снижения финансовой нагрузки граждан при оплате услуг ЖКХ, а также принимая во внимание сложную экономическую ситуацию и проблемы, с которыми уже сейчас могут сталкиваться социально уязвимые группы граждан, полагают, что предлагаемые в законопроекте меры не только не достигнут декларируемой цели, но и, напротив, приведут к ряду негативных последствий как для граждан, так и для ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка», — говорится в отзыве НСФР.

Как считают представители банков, введение запрета приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, из-за чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов. Например, снизится доступность услуг по приему платежей для граждан из-за сокращения существующей платежной инфраструктуры.

Кроме того, как сообщает издание, банкам придется снизить проценты по вкладам, повысить процентные ставки по кредитам, чтобы покрыть расходы на бесплатное проведение платежей за услуги ЖКХ, а также увеличатся риски хищения денежных средств банковских клиентов из-за сокращения у российских банков объема средств.

Отмечается, что вышеуказанный законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2020 года группой депутатов от "Единой России" во главе с Вячеславом Володиным, принят в первом чтении в апреле того же года.