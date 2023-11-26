РБК: НСФР предупредил Госдуму о рисках при отмене комиссий за оплату ЖКХ
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Банки России выступили против отмены комиссии за оплату услуг ЖКХ, сообщает издание РБК со ссылкой на отзыв Национального совета по финансовому рынку (НСФР).
«Финансовые организации, поддерживая тезис о необходимости снижения финансовой нагрузки граждан при оплате услуг ЖКХ, а также принимая во внимание сложную экономическую ситуацию и проблемы, с которыми уже сейчас могут сталкиваться социально уязвимые группы граждан, полагают, что предлагаемые в законопроекте меры не только не достигнут декларируемой цели, но и, напротив, приведут к ряду негативных последствий как для граждан, так и для ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка», — говорится в отзыве НСФР.
Как считают представители банков, введение запрета приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, из-за чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов. Например, снизится доступность услуг по приему платежей для граждан из-за сокращения существующей платежной инфраструктуры.
Кроме того, как сообщает издание, банкам придется снизить проценты по вкладам, повысить процентные ставки по кредитам, чтобы покрыть расходы на бесплатное проведение платежей за услуги ЖКХ, а также увеличатся риски хищения денежных средств банковских клиентов из-за сокращения у российских банков объема средств.
Отмечается, что вышеуказанный законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2020 года группой депутатов от "Единой России" во главе с Вячеславом Володиным, принят в первом чтении в апреле того же года.
https://1prime.ru/banks/20231126/842374446.html