МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов России планирует обязать глав восьми регионов страны отвечать за дефицит бюджета, мера будет принята на фоне высокого уровня федеральных дотаций в бюджетах областей, сообщает издание "Коммерсантъ". В Минфине прокомментировали использование цифровых валют в мировой торговле

Сообщается, что предложение Минфина предполагает связать федеральные дотации регионов с их усилиями по повышению доходов и снижению расходов, и возложить ответственность за это на глав областей. Как уточнен в материале, это касается таких регионов, как Дагестан, Ингушетия, Чечня, Тува, а также четырех новых территории.

Кроме того, как пишет издание, главы субъектов будут обязаны применять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, которые допустили нарушение указанных обязательств. В случае их отказа от подписания подобной договоренности, регионам откажут в финансировании. В документе говорится, что подписать соглашения или отказаться от дотаций губернаторы должны до 18 декабря.

Ранее Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета России с января по октябрь сократился до 1,235 триллиона рублей, что составляет 0,7% от ВВП. Согласно прогнозам экспертов, в ближайшем будущем страна может достичь околонулевого или даже профицита.