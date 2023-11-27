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2023
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Минфин может обязать глав регионов лично отвечать за дефицит бюджета
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Министерство финансов России планирует обязать глав восьми регионов страны отвечать за дефицит бюджета, мера будет принята на фоне высокого уровня федеральных дотаций в бюджетах... ПРАЙМ, 27.11.2023
банки, макроэкономика, финансы, экономика, новости, россия, минфин, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов России планирует обязать глав восьми регионов страны отвечать за дефицит бюджета, мера будет принята на фоне высокого уровня федеральных дотаций в бюджетах областей, сообщает издание "Коммерсантъ".
Сообщается, что предложение Минфина предполагает связать федеральные дотации регионов с их усилиями по повышению доходов и снижению расходов, и возложить ответственность за это на глав областей. Как уточнен в материале, это касается таких регионов, как Дагестан, Ингушетия, Чечня, Тува, а также четырех новых территории.
Кроме того, как пишет издание, главы субъектов будут обязаны применять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, которые допустили нарушение указанных обязательств. В случае их отказа от подписания подобной договоренности, регионам откажут в финансировании. В документе говорится, что подписать соглашения или отказаться от дотаций губернаторы должны до 18 декабря.
Ранее Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета России с января по октябрь сократился до 1,235 триллиона рублей, что составляет 0,7% от ВВП. Согласно прогнозам экспертов, в ближайшем будущем страна может достичь околонулевого или даже профицита.