МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В России могут увеличить лимит выдачи льготной ипотеки, сейчас власти готовят соответствующее постановление, сообщили газете "Известия" в Минфине. Власти обсуждают варианты сохранения льготной ипотеки, заявил Файзуллин

"В России собираются увеличить лимит выдач льготной ипотеки — сейчас готовится соответствующее постановление… В ведомстве уточнили, что дополнительное финансирование потребовалось в связи с повышением ключевой ставки и ростом спроса на госпрограммы", — сообщает издание.

Сообщается, что при этом некоторые крдеитные организации могут перестать выдавать льготные ипотеки, несмотря на возможность выдачи таких кредитов при иссякшем лимите с учетом ее компенсации в будущем, так как они опасаются снижения доходов.

Издание уточняет, что, помимо расширения лимитов, есть и другой механизм — перераспределение лимитов между кредитными организациями, и он переодически применяется, но в каких условиях, в министерстве не уточнили.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ноябре заявил, что льготные ипотечные программы в каком-то виде будут сохранены и после 1 июля, обсуждается несколько вариантов. Кроме того, по его словам, прорабатывается вопрос отдельной льготной ипотеки на индивидуальное жилое строительство.

Ранее поступила информация, что выдача ипотеки в России в октябре рухнуло на 22%, тем не менее количество ипотек "на руках" у россиян приближается к пяти миллионам.