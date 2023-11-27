МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Банки увидели риски в отмене комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), при этом считают, что более рационально их взимать с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан, следует из материалов Национального совета по финансовому рынку (НСФР), с которыми ознакомилось РИА Новости. "Почта банк" запустил переводы в Южную Корею без комиссии

На прошлой неделе комитет Госдумы по строительству и ЖКХ одобрил ко второму чтению законопроект об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. Законопроект был внесен в 2020 году. Ранее в ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект будет рассмотрен ГД во втором чтении в приоритетном порядке в декабре.

НСФР напоминает, что в соответствии с редакцией законопроекта, принятой в первом чтении, предлагается ввести полный запрет на получение кредитными организациями, банковскими платежными агентами (субагентами), а также операторами почтовой связи комиссии за осуществление физическими лицами переводов в целях платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

"Финансовые организации, поддерживая тезис о необходимости снижения финансовой нагрузки граждан при оплате услуг ЖКХ, а также принимая во внимание сложную экономическую ситуацию и проблемы, с которыми уже сейчас могут сталкиваться социально уязвимые группы граждан, полагают, что предлагаемые в законопроекте меры не только не достигнут декларируемой цели, но и, напротив, приведут к ряду негативных последствий как для граждан, так и для ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка", — говорится в направленном Володину отзыве НСФР на законопроект.

По мнению участников финансового рынка, вопрос о взимании комиссий при оплате услуг ЖКХ требует комплексного и детального обсуждения в целях принятия максимально сбалансированного решения.

"Участники финансового рынка полагают, что более рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату услуг ЖКХ является возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в пользу которых осуществляется платеж, в рамках утвержденных правительством Российской Федерации тарифов", — говорится также в материалах НСФР.