2023-11-27T14:05:00+03:00
2023-11-27T14:13:37+03:00
2023-11-27T14:05:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231127/842382189.html
Центробанк с января возобновит валютные операции, связанные с ФНБ
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния,... ПРАЙМ, 27.11.2023
банки, финансы, новости, россия, цб, валютные операции, фнб
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464367.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464367.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464366.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464366.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464354.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464354.jpg
https://1prime.ru/finance/20231127/842382081.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ с 10 августа и до конца 2023 года принял решение не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но при этом продолжать проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день.
"Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году", — сказано в сообщении.
Отмечается, что окончательный расчет итогового ежедневного нетто-объема операций Банка России на внутреннем валютном рынке в январе 2024 года будет представлен в конце декабря 2023 года с учетом информации Минфина России об использовании средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила и размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.