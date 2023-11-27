МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, говорится в сообщении регулятора. Путин прокомментировал кредитно-денежную политику ЦБ

ЦБ с 10 августа и до конца 2023 года принял решение не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но при этом продолжать проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день.

"Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году", — сказано в сообщении.

Отмечается, что окончательный расчет итогового ежедневного нетто-объема операций Банка России на внутреннем валютном рынке в январе 2024 года будет представлен в конце декабря 2023 года с учетом информации Минфина России об использовании средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила и размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.