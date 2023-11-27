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2023
https://1prime.ru/banks/20231127/842383940.html
Российские банки отразили более десяти миллионов атак на счета клиентов
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Отечественные банки за третий квартал отразили 10,8 миллиона атак на счета своих клиентов, сообщил Банк России. По данным регулятора, всего в прошлом квартале банки отразили 10,8... ПРАЙМ, 27.11.2023
банки, финансы, новости, россия, цб, мошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Отечественные банки за третий квартал отразили 10,8 миллиона атак на счета своих клиентов, сообщил Банк России.
По данным регулятора, всего в прошлом квартале банки отразили 10,8 миллиона атак на счета своих клиентов по сравнению с 6,6 миллиона кварталом ранее.