МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Отечественные банки за третий квартал отразили 10,8 миллиона атак на счета своих клиентов, сообщил Банк России. В Германии обвинили пророссийских хакеров в кибератаках на ж/д-компанию

По данным регулятора, всего в прошлом квартале банки отразили 10,8 миллиона атак на счета своих клиентов по сравнению с 6,6 миллиона кварталом ранее.