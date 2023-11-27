МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Ущерб для граждан России от действий кибермошенников в третьем квартале снизился в годовом выражении на 11,3%, до 3,6 миллиарда рублей, сообщил Банк России. Жительница Магадана взяла кредит и перевела его мошенникам

"Активность злоумышленников в июле-сентябре выросла. Им удалось успешно провести 288,8 тысячи операций без согласия клиентов. Это на 23% больше, чем средний показатель за предыдущие четыре квартала. Однако ущерб для граждан от действий мошенников по сравнению с соответствующим периодом, напротив, снизился на 11,3% и составил 3,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.