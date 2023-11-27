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Ущерб для россиян от действий кибермошенников снизился в третьем квартале
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Ущерб для граждан России от действий кибермошенников в третьем квартале снизился в годовом выражении на 11,3%, до 3,6 миллиарда рублей, сообщил Банк России. "Активность... ПРАЙМ, 27.11.2023
банки, финансы, новости, россия, цб, кибермошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Ущерб для граждан России от действий кибермошенников в третьем квартале снизился в годовом выражении на 11,3%, до 3,6 миллиарда рублей, сообщил Банк России.
"Активность злоумышленников в июле-сентябре выросла. Им удалось успешно провести 288,8 тысячи операций без согласия клиентов. Это на 23% больше, чем средний показатель за предыдущие четыре квартала. Однако ущерб для граждан от действий мошенников по сравнению с соответствующим периодом, напротив, снизился на 11,3% и составил 3,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.