ТАШКЕНТ, 27 ноя — ПРАЙМ. Долларизация депозитов в Узбекистане за два года снизилась с 38,9% до 30,4%, в том числе вкладов населения – до 22,3%, в пользу нацвалюты — сума, сообщает ЦБ страны. Путин прокомментировал кредитно-денежную политику ЦБ

По данным пресс-службы регулятора, правление ЦБ утвердило основные направления денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025-2026 годов.

"Долларизация депозитов снизилась с 38,9% на конец 2021 года до 30,4% на 1 октября 2023 года, в том числе долларизация вкладов населения — до 22,3%", — говорится в тексте документа, размещенном на сайте ЦБ.

По данным регулятора, существование асимметрии между девальвацией обменного курса и ожиданиями в экономике обусловило формирование высокой долларизации депозитов: в среднем 40-42% в 2018-2021 годах.

"В последние годы формирование высоких положительных реальных процентных ставок по срочным депозитам в национальной валюте, а также положительная разница ставок срочных депозитов в сумах с девальвацией обменного курса благоприятно повлияли на настроение хранить сбережения в сумах", — отмечается в сообщении.

По данным ЦБ, общий объем депозитов в январе-октябре в коммерческих банках Узбекистана увеличился на 2%, до 220 триллионов сумов (около 18 миллиардов долларов), в том числе физлиц – вырос на 24%, до 78 триллионов сумов (6,3 миллиарда долларов).