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2023
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"Сбер" запустил блокировку звонков мошенников в мессенджерах
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Сбербанк запустил в своем мобильном приложении на Android возможность блокировать звонки мошенников и рекламные спам-звонки в популярных мессенджерах, сообщила пресс-служба... ПРАЙМ, 28.11.2023
банки, финансы, технологии, новости, сбербанк, приложение, мессенджер, мошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк запустил в своем мобильном приложении на Android возможность блокировать звонки мошенников и рекламные спам-звонки в популярных мессенджерах, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Пользователи мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" могут блокировать звонки мошенников и рекламные спам-звонки в популярных мессенджерах. Функционал доступен пользователям "Сбербанк Онлайн" на платформе Android", — говорится в сообщении.
Указывается при этом, что в журнале звонков этих мессенджеров можно проверить все поступившие и заблокированные вызовы.
Мошенники стали чаще звонить через иностранные мессенджеры после того, как в России заработала блокировка телефонных звонков с подменой номера. По данным Роскомнадзора, система "Антифрод", запущенная в декабре прошлого года, за 10 месяцев работы заблокировала более полумиллиарда мошеннических звонков.