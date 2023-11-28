МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк запустил в своем мобильном приложении на Android возможность блокировать звонки мошенников и рекламные спам-звонки в популярных мессенджерах, сообщила пресс-служба кредитной организации. Эксперт рассказал об атаках мошенников в "черную пятницу"

"Пользователи мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" могут блокировать звонки мошенников и рекламные спам-звонки в популярных мессенджерах. Функционал доступен пользователям "Сбербанк Онлайн" на платформе Android", — говорится в сообщении.

Указывается при этом, что в журнале звонков этих мессенджеров можно проверить все поступившие и заблокированные вызовы.

Мошенники стали чаще звонить через иностранные мессенджеры после того, как в России заработала блокировка телефонных звонков с подменой номера. По данным Роскомнадзора, система "Антифрод", запущенная в декабре прошлого года, за 10 месяцев работы заблокировала более полумиллиарда мошеннических звонков.