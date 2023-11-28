МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Сотрудникам Тинькофф Банка с 2024 года запретили работать в других странах, кроме Армении, Белоруссии и Казахстана, пишет издание РБК со ссылкой на источники. "Тинькофф" запустит онлайн-продажу машин "Москвич" с доставкой

"Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено", — сообщило представитель кредитной организации.

Сообщается, что "Тинькофф" объяснил это определенными требованиями со стороны Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, а также рисками для безопасности данных.

"В условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом", — отметил представитель банка.

Ранее издание Frank Media сообщало, что Тинькофф Банк рекомендовал уехавшим сотрудникам выбрать Армению, Белоруссию или Казахстан еще в 2022 году. Но, как пояснил один из источников РБК, сотрудники до недавнего времени практически свободно работали и из других стран.