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2023
https://1prime.ru/banks/20231128/842389007.html
Тинькофф Банк запретил сотрудникам работать из-за рубежа, пишут СМИ
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Сотрудникам Тинькофф Банка с 2024 года запретили работать в других странах, кроме Армении, Белоруссии и Казахстана, пишет издание РБК со ссылкой на источники. "Работать за рубежом... ПРАЙМ, 28.11.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, тинькофф банк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Сотрудникам Тинькофф Банка с 2024 года запретили работать в других странах, кроме Армении, Белоруссии и Казахстана, пишет издание РБК со ссылкой на источники.
"Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено", — сообщило представитель кредитной организации.
Сообщается, что "Тинькофф" объяснил это определенными требованиями со стороны Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, а также рисками для безопасности данных.
"В условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом", — отметил представитель банка.
Ранее издание Frank Media сообщало, что Тинькофф Банк рекомендовал уехавшим сотрудникам выбрать Армению, Белоруссию или Казахстан еще в 2022 году. Но, как пояснил один из источников РБК, сотрудники до недавнего времени практически свободно работали и из других стран.