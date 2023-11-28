МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк получил аккредитацию Минцифры России в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных, сообщила пресс-служба кредитной организации. Алкоголь и табак позволят покупать по биометрии без паспорта, пишет СМИ

"Сбербанк 28 ноября получил аккредитацию в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных", — говорится в сообщении.

Банк уточнил, что в соответствии с законом организации, которые планируют оказывать услуги клиентам по биометрии, должны подтвердить соответствие своих информационных систем требованиям законодательства, в том числе по обеспечению безопасности персональных данных, и получить аккредитацию от Минцифры.

В пресс-службе отметили, что Сбербанк уже завершил кампанию по информированию клиентов о передаче биометрических персональных данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) и завершит передачу в установленные законом сроки.

На сегодняшний день Сбербанк может работать с ЕБС в части сбора биометрических персональных данных, удалённого банковского обслуживания, биоэквайринга, а также предоставления услуг компаниям, которые хотят использовать биометрические технологии для распознавания своих клиентов, но не планирующих получать аккредитацию, уточняется в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что при наличии в "Сбере" биометрических персональных данных клиент может получить большинство услуг в крупных отделениях банка без паспорта, а также воспользоваться банкоматами без карты или смартфона. Более 180 тысяч устройств в магазинах позволяют клиентам оплачивать покупки лицевой биометрией благодаря сервису "Оплата улыбкой".