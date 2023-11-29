МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Средняя сумма похищенных мошенниками средств у клиентов российских банков в третьем квартале текущего года составила 12,4 тысячи рублей, что является минимальным значением с начала 2021 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России. "Сбер" запустил блокировку звонков мошенников в мессенджерах

В третьем квартале текущего года "средний чек" похищенного оказался на 28% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом меньшее значение, согласно расчетам на основе данных ЦБ, последний раз наблюдалось в первом квартале 2021 года, тогда кибермошенники в среднем похищали у клиентов банков по 12,1 тысячи рублей. А сопоставимая по объему средняя сумма хищений фиксировалась ровно два года назад — в третьем квартале 2021 года — 12,5 тысячи рублей.

Что касается текущего года, то кварталом ранее средняя сумма украденных денег у россиян составила почти 13 тысяч рублей, а в первом – 18 тысяч рублей, тогда мошенники похитили рекордную за квартал сумму денег – 4,5 миллиарда рублей. Вместе с тем максимальный с 2020 года "средний чек" похищенного был, согласно расчётам агентства, в четвёртом квартале прошлого года – 22,8 тысячи рублей.

Как пояснила агентству куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова, уменьшение средней суммы похищенных средств связана, во-первых, с усилием банков по предотвращению телефонного мошенничества с применением приемов социальной инженерии, а, во-вторых, с тем, что граждане становятся менее чувствительны именно к телефонным звонкам.

При этом уровень бдительности граждан в интернет-пространстве пока не столь высок. Немногие граждане соблюдают правила безопасности, устанавливают антивирусы и расширения для браузеров, которые не позволяют скачивать непроверенные программы или переходить по подозрительным ссылкам, пояснила эксперт.

Она добавила, что злоумышленники всё чаще прибегают к механикам, не требующим затрат на создание и поддержание колл-центров.

"Мы отмечаем тренд на увеличение комбинированного воздействия через сообщения в мессенджеры и последующие звонки с легендами о необходимости пройти по некой ссылке или скачать программное обеспечение, впоследствии оказывающееся вредоносным. Эти механики подразумевают уже не сплошной прозвон базы, а точечное воздействие, и поэтому более рентабельны и успешны для злоумышленников", — отметила Храпунова.