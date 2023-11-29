2023-11-29T10:43:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20231129/842402556.html
ЦБ предложил увеличить страховую сумму покрытия эскроу-счетов
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Банк России обсуждает с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) увеличение страховой суммы покрытия счетов эскроу в условиях роста цен на жилье, сейчас она — до 10 миллионов... ПРАЙМ, 29.11.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, банк россии, эскроу-счета
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России обсуждает с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) увеличение страховой суммы покрытия счетов эскроу в условиях роста цен на жилье, сейчас она — до 10 миллионов рублей, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.
"Мы понимаем, что 10 миллионов (рублей — ред.) — уже, наверное, маловато… Мы сейчас обсуждаем с Агентством по страхованию вкладов увеличение этой суммы покрытия, ну, потому что цены сильно выросли. 10 миллионов планка была установлена несколько лет назад, и надо бы поднять, потому сейчас уже под 10 миллионов особенно в Москве не так много, что можно купить", — сказал он в ходе вебинара "Финтрек".