МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России обсуждает с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) увеличение страховой суммы покрытия счетов эскроу в условиях роста цен на жилье, сейчас она — до 10 миллионов рублей, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов. ЦБ заявил о сокращении недобросовестных продаж на финрынке России

"Мы понимаем, что 10 миллионов (рублей — ред.) — уже, наверное, маловато… Мы сейчас обсуждаем с Агентством по страхованию вкладов увеличение этой суммы покрытия, ну, потому что цены сильно выросли. 10 миллионов планка была установлена несколько лет назад, и надо бы поднять, потому сейчас уже под 10 миллионов особенно в Москве не так много, что можно купить", — сказал он в ходе вебинара "Финтрек".