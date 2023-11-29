МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о социальных банковских вкладах в пределах 50 тысяч рублей. На рассмотрение Думы его планируется вынести 5 декабря. Кабмин утвердил правила страховых выплат для добровольцев

Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, разработан в целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он предусматривает открытие социальных банковских вкладов и счетов, условия которых будут предусматривать гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Банка России.

Открытие таких вкладов (счетов) будет доступно лишь для граждан — получателей социальной поддержки с подтвержденным низким уровнем доходов. Причем такой гражданин будет вправе иметь не более одного социального банковского вклада (счета). А максимальный размер денежных средств на счете по договору социального банковского вклада не может превышать 50 тысяч рублей. Внесение средств в иностранной валюте на такой счет не допускается.

Открыть такой вклад можно будет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, который состоит на учете в АСВ и имеет право привлекать деньги физлиц во вклады и на счета.

Договор на открытие социального банковского вклада (счета) будет заключаться в электронной форме с использованием единого портала госуслуг. При этом банки будут не вправе отказывать в заключении таких договоров гражданам, сведения о которых содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Договор социального банковского вклада будет заключаться на срок не более одного года, а затем может быть продлен. Договор социального банковского счета должен предусматривать расчеты в рублях с использованием национального платежного инструмента, то есть карты "Мир". При этом запрещается взимание платы за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по такому счету в пределах 15 тысяч рублей в месяц.