МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Снижения цен на жилье в новостройках в России ждать не стоит, пока действует масштабная льготная программа ипотеки, но и в случае ее завершения рассчитывать на сильное падение стоимости квартир не стоит, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. В России могут увеличить лимит льготной ипотеки, пишут СМИ

"Пока действуют льготные программы эти широкомасштабные, которые и разгоняют собственно эти цены, нет", — ответил он на вопрос, стоит ли ждать снижения цен на жилье в новостройках в ходе вебинара "Финтрек".

"Если в какой-то момент, я надеюсь, и мы за это ратуем, чтобы льготные программы были более селективные, помогали тем, кто действительно нуждается в первую очередь, а не тем, кто сам может купить, тогда, наверное, цены могут припасть, это будет, наверное, хорошо для рынка в целом", — отметил Данилов.

При этом он считает, что и в случае прекращения госпрограммы не будет "какого-то сильного падения" цен. "Ну, если какого-то кризиса масштабного не будет", — заключил глава департамента.

В начале ноября директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщала, что регулятора беспокоит дисбаланс цен на рынке жилья. Так, по ее словам, на 1 октября средний уровень цен на первичном рынке был на 42% выше, чем на вторичном, причем до введения льготных ипотечных программ разница была всего 10%.

В России несколько льготных ипотечных программ, в числе которых – доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госпрограмма на жилье в новостройках, в настоящее время ставка по ней составляет 8% годовых.