МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ЦБ после введения западных санкций против России спас страну от экономического хаоса, в том числе помог экономике избежать "турецкого сценария" с длительным периодом высокой инфляции, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. ЦБ заявил о сокращении недобросовестных продаж на финрынке России

Издание Politico назвало главу Банка России Эльвиру Набиуллину главным "разрушителем" года за денежно-кредитную политику российского Центробанка, во многом благодаря которой удалось предотвратить последствия беспрецедентных санкций для страны.

"Независимая политика российского ЦБ позволила избежать "турецкого сценария" — длительного периода высокой инфляции. Так, в октябре годовая инфляция в РФ составила 6,7%, тогда как в Турции – 61,4%", — заявил Осадчий.

"В 2014 году, после введения первых антироссийских санкций, и в 2022 году, сразу после начала спецоперации, когда были введены гораздо более жесткие санкции, ЦБ спас страну от экономического хаоса", — считает эксперт.

По его мнению, если бы не резкое ужесточение денежно-кредитной политики, то российская экономика неизбежно столкнулась бы с галопирующей инфляцией, массовой безработицей и затяжной рецессией.