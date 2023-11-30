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Российские банки сократили запасы драгоценных металлов
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Запасы драгоценных металлов в российских банках за октябрь по сравнению с показателем сентября уменьшились на 9,2 тонны в золотом эквиваленте, до 71,4 тонны, следует из расчетов... ПРАЙМ, 30.11.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, банки, драгметаллы, запасы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Запасы драгоценных металлов в российских банках за октябрь по сравнению с показателем сентября уменьшились на 9,2 тонны в золотом эквиваленте, до 71,4 тонны, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.
Так, согласно данным ЦБ, запасы драгметаллов в банках на начало ноября текущего года оценивались в 424,2 миллиарда рублей (или 71,4 тонны в золотом эквиваленте), тогда как месяцем ранее – в 472,4 миллиарда рублей (80,5 тонны). Таким образом, за октябрь запасы снизились на 11%.
При этом за 10 месяцев с начала года запасы выросли на 9,3 тонны, или на 15%.