МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Запасы драгоценных металлов в российских банках за октябрь по сравнению с показателем сентября уменьшились на 9,2 тонны в золотом эквиваленте, до 71,4 тонны, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России. Клиенты российский банков а августе нарастили инвестиции в драгметаллы

Так, согласно данным ЦБ, запасы драгметаллов в банках на начало ноября текущего года оценивались в 424,2 миллиарда рублей (или 71,4 тонны в золотом эквиваленте), тогда как месяцем ранее – в 472,4 миллиарда рублей (80,5 тонны). Таким образом, за октябрь запасы снизились на 11%.

При этом за 10 месяцев с начала года запасы выросли на 9,3 тонны, или на 15%.