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2023
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В ЦБ заявили о росте долговой нагрузки россиян
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Долговая нагрузка россиян в третьем квартале вновь перешла к росту, увеличившись на 0,3 процентного пункта — до 10,9%, что является максимумом с конца прошлого года, следует из... ПРАЙМ, 30.11.2023
банки, финансы, новости, россия, долг, долговая нагрузка, центробанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Долговая нагрузка россиян в третьем квартале вновь перешла к росту, увеличившись на 0,3 процентного пункта — до 10,9%, что является максимумом с конца прошлого года, следует из данных ЦБ.
"Долговая нагрузка населения на макроуровне во втором-третьем кварталах 2023 года незначительно увеличилась (на 0,3 процентного пункта, до 10,9%)", — сказано в документе. При этом во втором квартале показатель не менялся, весь рост пришелся на третий квартал.
Долговая нагрузка вновь начала расти после снижения в течение четырех кварталов, пока не достигла 10,6% по итогам апреля этого года. Сейчас показатель находится на максимуме с конца прошлого года.
Отмечается, что увеличение в основном связано с существенным ростом задолженности по портфелю кредитных карт — на 20% за два квартала. При этом в других сегментах, несмотря на рост задолженности, долговая нагрузка значимо не менялась из‑за увеличения среднего срока погашения кредита.