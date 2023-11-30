МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Долговая нагрузка россиян в третьем квартале вновь перешла к росту, увеличившись на 0,3 процентного пункта — до 10,9%, что является максимумом с конца прошлого года, следует из данных ЦБ. "Плохие" долги россиян по ипотеке обновили рекорд

"Долговая нагрузка населения на макроуровне во втором-третьем кварталах 2023 года незначительно увеличилась (на 0,3 процентного пункта, до 10,9%)", — сказано в документе. При этом во втором квартале показатель не менялся, весь рост пришелся на третий квартал.

Долговая нагрузка вновь начала расти после снижения в течение четырех кварталов, пока не достигла 10,6% по итогам апреля этого года. Сейчас показатель находится на максимуме с конца прошлого года.

Отмечается, что увеличение в основном связано с существенным ростом задолженности по портфелю кредитных карт — на 20% за два квартала. При этом в других сегментах, несмотря на рост задолженности, долговая нагрузка значимо не менялась из‑за увеличения среднего срока погашения кредита.