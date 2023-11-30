2023-11-30T16:59:59+03:00
2023-11-30T16:59:59+03:00
2023-11-30T16:59:59+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231130/842423154.html
Банк ПСБ зафиксировал рост атак телефонных мошенников в ЛНР
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Банк ПСБ фиксирует рост атак телефонных мошенников в, сообщила пресс-служба банка. "ПСБ фиксирует рост атак телефонных мошенников в Луганской Народной Республике. Злоумышленники... ПРАЙМ, 30.11.2023
банки, финансы, новости, россия, псб, лнр, мошенники
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЛУГАНСК, 30 ноя — ПРАЙМ. Банк ПСБ фиксирует рост атак телефонных мошенников в, сообщила пресс-служба банка.
"ПСБ фиксирует рост атак телефонных мошенников в Луганской Народной Республике. Злоумышленники звонят жителям, представляясь "сотрудниками службы безопасности банка", и под различными предлогами пытаются заставить граждан переустановить мобильное приложение ПСБ или скачать дополнительное/новое приложение с логотипом ПСБ. Это якобы необходимо для дополнительной информационной защиты программного обеспечения. После клиентам в мессенджерах приходит сообщение с установочным файлом", — пояснили в пресс-службе.
ПСБ призывает граждан не поддаваться на уловки и не открывать присланный файл, так как после его установки и входа в фейковое приложение мошенники получат доступ к деньгам на счетах клиента.
"Специалисты службы безопасности банка никогда не звонят клиентам с просьбами устанавливать приложения и называть какие-либо коды из СМС и PUSH-уведомлений", — дополнили в пресс-службе.