ЛУГАНСК, 30 ноя — ПРАЙМ. Банк ПСБ фиксирует рост атак телефонных мошенников в, сообщила пресс-служба банка. Мошенники нашли новый способ получать деньги

"ПСБ фиксирует рост атак телефонных мошенников в Луганской Народной Республике. Злоумышленники звонят жителям, представляясь "сотрудниками службы безопасности банка", и под различными предлогами пытаются заставить граждан переустановить мобильное приложение ПСБ или скачать дополнительное/новое приложение с логотипом ПСБ. Это якобы необходимо для дополнительной информационной защиты программного обеспечения. После клиентам в мессенджерах приходит сообщение с установочным файлом", — пояснили в пресс-службе.

ПСБ призывает граждан не поддаваться на уловки и не открывать присланный файл, так как после его установки и входа в фейковое приложение мошенники получат доступ к деньгам на счетах клиента.

"Специалисты службы безопасности банка никогда не звонят клиентам с просьбами устанавливать приложения и называть какие-либо коды из СМС и PUSH-уведомлений", — дополнили в пресс-службе.