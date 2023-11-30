2023-11-30T18:58:13+03:00
2023-11-30T18:58:13+03:00
2023-11-30T18:58:13+03:00
2023
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Правительство утвердило состав экспертного совета по исламскому банкингу
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Правительство России утвердило состав экспертного совета по исламскому банкингу, его председателем стал замминистра финансов Алексей Моисеев, следует из распоряжения кабмина,... ПРАЙМ, 30.11.2023
банки, финансы, новости, россия, исламский банкинг
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство России утвердило состав экспертного совета по исламскому банкингу, его председателем стал замминистра финансов Алексей Моисеев, следует из распоряжения кабмина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
"… утвердить согласованный с Банком России прилагаемый состав экспертного совета по проведению эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию при правительстве Российской Федерации", — говорится в документе.
Согласно документу, зампредседателя совета стал первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.
Всего состав экспертного совета по исламскому банкингу насчитывает 37 участников, в их числе муфтии четырех регионов, в которых проводится эксперимент — Башкирии, Дагестана, Татарстана и Чечни.
Также в состав совета вошел и первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября текущего года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом.