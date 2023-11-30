МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство России утвердило состав экспертного совета по исламскому банкингу, его председателем стал замминистра финансов Алексей Моисеев, следует из распоряжения кабмина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. ЦБ призвал бизнес принять участие в пилоте по исламскому банкингу

"… утвердить согласованный с Банком России прилагаемый состав экспертного совета по проведению эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию при правительстве Российской Федерации", — говорится в документе.

Согласно документу, зампредседателя совета стал первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Всего состав экспертного совета по исламскому банкингу насчитывает 37 участников, в их числе муфтии четырех регионов, в которых проводится эксперимент — Башкирии, Дагестана, Татарстана и Чечни.

Также в состав совета вошел и первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября текущего года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом.