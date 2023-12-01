МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит", требовавшего признать банкротом швейцарский банк Credit Suisse в лице банка UBS AG, крупнейшего банка Швейцарии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Верховный суд оставил в силе взыскание с Ананьевых по иску ПСБ

"В удовлетворении заявления банка "Зенит" о признании несостоятельным (банкротом) Credit Suisse AG лице банка UBS AG отказать", — огласила резолютивную часть определения судья Дина Кузнецова.

Суд прекратил производство по делу о банкротстве. Это было первое дело о банкротстве иностранного банка, инициированное в российском суде.

Представитель "Зенита" в пятницу пояснил, что банк требует открыть конкурсное производство в отношении имущественной массы должника. Требование связано с неисполнением Credit Suisse как агентом по синдицированному кредиту обязательств по перечислению денежных средств, полученных от заемщика Intergrain S.A., в адрес "Зенита". На момент предъявления заявления, как пояснил заявитель, не были известны детали поглощения группой UBS банка Credit Suisse, поэтому в заявлении в качестве правопреемника указан UBS AG. Уточнять заявление в этой части "Зенит" не стал.

Представитель Credit Suisse просил оставить заявление без рассмотрения сразу по нескольким основаниям. В частности, он отметил, что в сообщении "Зенита" на Федресурсе должником был указан UBS AG, с которым у заявителя нет договорных кредитных отношений и который не является правопреемником Credit Suisse, что сам представитель "Зенита" признал в другом процессе. Также нет судебного акта о взыскании денежных средств в пользу UBS AG.

Представитель Credit Suisse также обратил внимание, что это дело отличается от всех предыдущих немногочисленных дел о банкротстве в России иностранных юрлиц. В тех делах у должников были российские контролирующие лица, и основную деятельность они вели в РФ. Активы Credit Suisse в России не более 0,4%, а доходы 0,14% от соответствующих показателей всей группы Credit Suisse и он не контролируется россиянами, подчеркнул должник.

Арбитражный суд Москвы 22 ноября по иску "Зенита" взыскал с Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу) долга и процентов по синдицированному кредиту. В то же время суд отклонил исковые требования ко второму солидарному ответчику — банку UBS, которого истец считал правопреемником Credit Suisse.

В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже за один день обвалилась на четверть. После этого Центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В середине июня группа UBS официально объявила о завершении сделки по приобретению Credit Suisse.