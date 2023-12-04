2023-12-04T09:05:44+03:00
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"Тинькофф" запустил международные переводы в бразильских реалах
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Банк "Тинькофф" запустил для физлиц возможность совершать переводы в Бразилию в бразильских реалах, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Тинькофф" открывает новое... ПРАЙМ, 04.12.2023
банки, финансы, новости, россия, тинькофф банк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Банк "Тинькофф" запустил для физлиц возможность совершать переводы в Бразилию в бразильских реалах, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Тинькофф" открывает новое направление для международных переводов. Теперь клиентам "Тинькофф" — физическим лицам доступны переводы в реалах по реквизитам счета во все банки Бразилии. Переводы бесплатны для клиентов с подключенной подпиской Premium или Private. В остальных случаях комиссия составит 60 реалов", — говорится в сообщении.
Сделать перевод возможно по обращению в поддержку (через чат или по звонку).
В настоящее время клиенты "Тинькофф" могут совершать переводы в Китай, Таиланд, Армению, Киргизию, Белоруссию, Таджикистан, Казахстан и в еще 30 стран, добавили в банке.