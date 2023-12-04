МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Банк "Тинькофф" запустил для физлиц возможность совершать переводы в Бразилию в бразильских реалах, сообщила пресс-служба кредитной организации. Тинькофф Банк запретил сотрудникам работать из-за рубежа, пишут СМИ

"Тинькофф" открывает новое направление для международных переводов. Теперь клиентам "Тинькофф" — физическим лицам доступны переводы в реалах по реквизитам счета во все банки Бразилии. Переводы бесплатны для клиентов с подключенной подпиской Premium или Private. В остальных случаях комиссия составит 60 реалов", — говорится в сообщении.

Сделать перевод возможно по обращению в поддержку (через чат или по звонку).

В настоящее время клиенты "Тинькофф" могут совершать переводы в Китай, Таиланд, Армению, Киргизию, Белоруссию, Таджикистан, Казахстан и в еще 30 стран, добавили в банке.