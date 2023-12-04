МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Российские банки выдадут ипотечных кредитов по итогам года на сумму около 7,6 триллиона рублей, что почти на 60% превысит результат 2022 года, приводит пресс-служба ВТБ прогноз банка. Ипотека в России растет ускоренными темпами, заявила Набиуллина

"По оценке ВТБ, в этом году российские банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 триллиона рублей ипотечных кредитов. Этот показатель почти на 60% превысит результат 2022 года и на треть — 2021-го", — отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" банка Сергей Бабин, которого цитирует пресс-служба.

В начале ноября он сообщал, что ВТБ ожидает объем выдач ипотеки по итогам текущего года на уровне 7,2 триллиона рублей.

При этом на фоне роста ставок и мер ЦБ по "охлаждению" рынка уже в четвертом квартале спрос заемщиков сократится на 10% по сравнению с третьим. В следующем году уровень продаж ипотеки в России составит до 5,2 триллиона рублей (с учетом окончания госпрограммы), что будет примерно на треть ниже результатов 2023 года, сказал Бабин. Доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госпрограмма на жилье в новостройках под 8% годовых действует пока до 1 июля 2024 года.

"Стремление регулятора "охладить" рынок ипотеки удержит ставки по рыночным программам на высоком уровне на протяжении всего следующего года, поэтому сохранение или продление господдержки – сейчас главная интрига. Во многом от этого будет зависеть итоговый результат 2024 года", — пояснил он.

По оценке ВТБ, стоит ожидать в первую очередь продления "семейной" программы – с учетом значимости демографического фактора для государства и стремления российских семей расширить свою жилплощадь. "Сегодня на "семейную" ипотеку приходится половина льготных сделок на рынке, а в общем объеме выдач ипотеки по ней проходит почти каждая третья сделка. В ходе "привыкания" рынка к работе без основной госпрограммы значение "семейной" ипотеки будет только возрастать", – добавил он.