МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Активы розничных инвесторов на брокерских счетах за третий квартал выросли почти в полтора раза в годовом исчислении и превысили 9 триллионов рублей, чистый приток средств клиентов на брокерские счета физических лиц составил за квартал 329 миллиардов рублей, следует из "Обзора ключевых показателей брокеров", подготовленного ЦБ РФ. В ЦБ оценили динамику максимальной ставки по вкладам банков в России

"Совокупная стоимость активов физлиц – резидентов на брокерском обслуживании по итогам третьего квартала выросла до 9,1 триллиона рублей. (+14% к/к и +48% г/г). Из указанной суммы порядка 8,4 триллиона приходилось на ценные бумаги и 0,6 триллиона – на денежные средства в рублях и иностранной валюте. Расширение объема активов произошло за счет положительной переоценки российских акций и иностранных активов, а также благодаря существенным нетто-взносам на брокерские счета", — говорится в обзоре.

"Рост активности клиентов сопровождался притоком новых денег на фондовый рынок. Объем нетто-взносов на брокерские счета физических лиц составил в третьем квартале 329 миллиардов рублей (кварталом ранее – 238 миллиардов рублей). Его основная часть была направлена на инвестиции в акции и облигации резидентов, а также биржевые фонды. Большинство нетто-покупок на бирже (около 60%) совершалось инвесторами, которые открыли счета более трех лет назад", — оценивает регулятор.

В третьем квартале действовали два разнонаправленных фактора: постепенное насыщение клиентской базы брокеров и сохраняющийся интерес населения к фондовому рынку. Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала выросло до 35,5 миллиона лиц (+7% к/к и +30% г/г). При этом, по данным Московской биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными возросло до 27,5 миллиона (+6% к/к и +27% г/г) и составило 36% экономически активного населения страны, сообщает ЦБ.

Значительная доля клиентов по-прежнему имеют небольшой объем активов на счете, отмечает регулятор. "Доля физических лиц – резидентов с пустыми счетами или с активами до 10 тысяч рублей сохранилась на уровне 87%. Средний размер счета физических лиц – резидентов на брокерском обслуживании увеличился за квартал с 241 до 255 тысяч рублей, а без учета пустых и небольших счетов – с 1,8 до 1,9 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Основная часть прироста портфеля и нетто-взносов приходилась на квалифицированных инвесторов, количество которых в третьем квартале достигло 660 тысяч (+7% к/к и +27% г/г). Концентрация активов физических лиц сохранялась: по итогам квартала квалифицированные инвесторы, составляющие около 1,9% общего числа клиентов, владели 73% активов. Также сохранялась региональная концентрация: на Москву и Московскую область приходилось 16% общего количества клиентов – физических лиц и 52% общего объема их активов. В этих регионах сосредоточена большая часть квалифицированных инвесторов (37%), также оценил ЦБ РФ.