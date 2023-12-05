МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым направили на отзыв в правительство законопроект, предусматривающий повышение предельной суммы страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей, законопроект приводится в Telegram-канале Нилова. В ФНС рассказали, сколько налогов россияне заплатят по доходам с вкладов

"С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", согласно которым предельный размер страхового возмещения по банковским вкладам увеличивается с 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей", — написано в пояснительной записке к законопроекту.

Уточняется, что сейчас по закону максимальный размер страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей, а с 2014 года, когда был установлен этот предел, по нынешнее время инфляция составила 68,16%. Санкции, как указно, также отразились на темпах роста отечественной экономики и стабильности финансовой системы.

"Вместе с тем роль банковских вкладов в жизни общества как средства сохранения денежных средств в текущих обстоятельствах не только не теряет свою актуальность, но и многократно усиливается. В связи с экономическими санкциями, непредсказуемостью фондового рынка и роста процентных ставок банковские вклады становятся надежным способом сохранения и сбережения денежных средств", — отмечается в документе.