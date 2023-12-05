МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. ВТБ на фоне увеличения объемов расчетов между Индией и Россией расширяет свой индийский филиал, при этом его доналоговая прибыль ожидается выше прогнозируемых ранее 2 миллионов долларов, сообщила РИА Новости руководитель департамента развития международных расчетов – старший вице-президент ВТБ Ольга Баша в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!". ВТБ спрогнозировал рост выдачи ипотеки в России

"Мы видим увеличение доли объемов расчетов, безусловно. Она в разы выросла. И, естественно, выросла нагрузка на тех сотрудников, которые работают в филиале, и мы не просто планируем расширение, мы уже расширяем. То есть мы набираем людей, увеличиваем команду и усиливаем ее, чтобы она могла быстро и оперативно обслуживать тот объем растущих платежей, который сейчас проходит через филиал. Поэтому этот процесс уже идет", — рассказала она.

Она пояснила, что расчеты в рупиях через инфраструктуру ВТБ выросли "ориентировочно в 4 раза". "Если говорить о тех оценках по прибыли, то мы идем с опережением. А о конкретных цифрах лучше говорить по факту", — ответила Баша на вопрос об ожидаемых финансовых результатах филиала за 2023 год.

В сентябре она говорила, что прибыль до налогообложения может составить порядка 2 миллионов долларов.

Форум "Россия зовет!" пройдет 7-8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.