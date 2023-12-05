МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Россияне в ноябре внесли на банковские вклады рекордный объем денежных средств, приток поступлений превысил показатели 2022 года, пишет издание РБК со ссылкой на данные крупных банков в России. В ЦБ оценили динамику максимальной ставки по вкладам банков в России

Сообщается, что розничный портфель рублевых депозитов ВТБ за месяц увеличился на 360 миллиардов рублей, о чем заявил зампред правления банка Георгий Горшков. По его словам, прирост составил 74% по сравнению с октябрем.

Кроме того, в Газпромбанке, МТС-банке, "Открытии" и других зафиксировали аналогичную динамику.

"В ноябре зафиксирован наибольший прирост портфеля средств физических лиц с начала 2023 года. <…> По объемам привлечения средств розничных клиентов ноябрь является даже более успешным, чем февраль-апрель 2022 года", — рассказал представитель Газпромбанка.

В материале отмечается, что ключевым фактором роста средств на вкладах россиян является ужесточение денежно-кредитной политики Банком России и рост максимальных ставок в банках.

Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Текущее инфляционное давление в РФ значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. При этом ЦБ убрал из заявления по ключевой ставке сигнал об оценке целесообразности ее повышения на ближайших заседаниях.