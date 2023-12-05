МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Почти половина (46%) россиян доверяли и продолжают доверять банкам, еще 6% стали относиться к ним с большим доверием, 30% респондентов имеют вклады, согласно данным опроса ВЦИОМ. Российские банки сообщили о рекордном притоке денег на вклады

Уровень доверия россиян к банкам с 2009 года вырос с 24% до 46%. Каждый второй гражданин РФ (22%) отметил, что не доверял и продолжает не доверять, а 14% стали относиться к банкам с меньшим доверием, согласно данным опроса.

Среди мужчин число тех, кто не доверяет банкам (26%), больше, чем среди женщин (19%). Самой недоверчивой возрастной категорией оказались люди в возрасте 45-59 лет, 28% из них не верят банкам. А вот молодежь (18-24 года) – наиболее доверчивая группа, 68% доверяют банкам, сообщает ВЦИОМ.

Треть опрошенных (30%) сказали, что имеют банковские вклады, у 68% их нет. Среди тех, у кого вклады есть, больше всего людей старше 60 лет (36%) и граждан, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге (42%). Каждый шестой вкладчик не боится потерять свои сбережения, 35% — боятся. За потерю вклада переживает больше женщин (39%), нежели мужчин (30%). Кроме того, страх потерять накопления преимущественно присутствует у людей в возрасте 25-34 лет (50%), согласно опросу.

Почти каждый четвертый (38%) россиянин, испытывающий страх потерять вклад, ответил, что он ничего не предпринимает, чтобы этого избежать, 10% выбирают надежный банк, еще 9% вкладывают в разные банки, сообщает ВЦИОМ.

Телефонный опрос был проведен 10 ноября среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.