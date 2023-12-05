МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Сбербанка и "Сбербанк страхование жизни": в действиях организаций при страховании ипотеки выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении ведомства. ФАС возбудила дело из-за нарушения в рекламе лекарственного средства

"Ранее в ФАС России поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг "Домклик Плюс", в который входят услуги страховщика. Этот пакет предоставляет скидку на процентную ставку по договору ипотечного кредитования со Сбербанком. "Домклик Плюс" включает в себя полис страхования жизни и здоровья от компании ООО СК "Сбербанк Страхование жизни" и иные услуги", — сообщили там.

Отмечается, что подключение пакета услуг является добровольным и не влияет на принятие банком решения о кредитовании, но от него зависит процентная ставка по кредиту. Ранее для получения скидки к процентной ставке заемщику необходимо было заключить договор страхования жизни и здоровья с любой аккредитованной банком страховой компанией. В настоящий момент такая скидка в размере 1% предусмотрена только пока заемщик оплачивает пакет услуг "Домклик Плюс".

Вместе с тем в сентябре 2023 года вступило в силу постановление правительства РФ №39, которое устанавливает условия допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями. Одно из них — предоставление заемщику возможности сохранить условия кредитования при получении кредита вне зависимости от того, приобретает ли он дополнительные услуги у банка или самостоятельно заключает соответствующий установленным требованиям договор с любым страховщиком.

"По мнению ФАС России, предложение Сбербанка и страховой компании "Сбербанк страхование жизни" получить кредит на более выгодных условиях только в случае приобретения дополнительных услуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и граждан. Такие действия лишают страховщиков возможности предоставить клиентам свои услуги и влияют на общие условия их обращения. Ведомство усматривает в действиях банка и страховщика признаки заключения антиконкурентного соглашения. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ", — заключили в ФАС.