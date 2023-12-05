МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК), оператор карт "Мир", будет применять штрафные санкции к банкам в зависимости от "уровня мошенничества", которое фиксируется в обслуживаемых ими торгово-сервисных предприятиях, в том числе принимающих платежи через интернет, следует из заявления руководителя направления "Антифрод" НСПК Алексея Ипатова. "СПБ Биржа" предостерегла от мошенничества из-за санкций США

"По поводу контроля, который мы вводим для торгово-сервисных предприятий. Появятся две программы, базовая и экстренная, по которым будет рассчитываться уровень мошенничества", — сказал он.

"Мы знаем, что у банков уже есть отчетность и контроль по уровню мошенничества на уровне торгово-сервисных предприятий, и он уже осуществляется. Но тем не менее, штрафы появятся позже, и у кредитных организаций будет время, чтобы настроить отчетность", — пояснил Ипатов.

Критерии для попадания в "базовую" программу, по его словам, следующие: не менее 25 мошеннических операций за отчетный месяц на сумму не менее 250 тысяч рублей, в "экстренную" — 100 операций на 1 миллион рублей. И будет в том числе замеряться уровень мошенничества в относительном показателе fraud to sale (мошеннических операций к общему обороту).

"Если мы от эмитента получили информацию о мошенничестве, и ее достаточно, чтобы стартовала базовая программа, вы получите от нас нотификацию: "Открывается программа, у вас есть два месяца, чтобы исправить ситуацию". Если мы не видим изменений, может быть запущена штрафная программа. Это не обязательно, каждый случай будет рассматриваться отдельно, но у НСПК будет право выставлять первые штрафные санкции", — отметил Ипатов.

"В случае экстренной программы штрафные санкции могут применяться уже в момент первой нотификации. Пока мы только сообщаем участникам о том, что контроль появится, соответственно, необходимо информацию иметь в виду", — заключил он.