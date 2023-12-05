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2023
https://1prime.ru/banks/20231205/842468141.html
Эксперт оценил последствия запрета использовать рубль на Кипре
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Запрет на использование кипрскими банками рубля, о котором писали местные СМИ, не навредит ни России, ни Кипру, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления... ПРАЙМ, 05.12.2023
банки, финансы, новости, россия, кипр, рубль, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Запрет на использование кипрскими банками рубля, о котором писали местные СМИ, не навредит ни России, ни Кипру, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Ранее в декабре газета Politis написала, что банковскому сектору Кипра было дано указание прекратить все операции в рублях.
"Запрет на использование банками Кипра рубля не навредит ни Кипру, ни России", — считает Осадчий.
Он пояснил, что у Банка Кипра (Bank of Cyprus) — самого большого местного банка — в списке основных банков-корреспондентов присутствует единственный российский банк — Райффайзенбанк.
"По данным отчета Банка Кипра на конец 2022 года, объем клиентских депозитов в рублях составил всего 262 миллиона рублей (3,5 миллиона евро), тогда как совокупный объем депозитов составил 19 миллиардов долларов", — указал аналитик.