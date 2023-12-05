МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Запрет на использование кипрскими банками рубля, о котором писали местные СМИ, не навредит ни России, ни Кипру, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Рубль упал до минимума за три недели против доллара США

Ранее в декабре газета Politis написала, что банковскому сектору Кипра было дано указание прекратить все операции в рублях.

"Запрет на использование банками Кипра рубля не навредит ни Кипру, ни России", — считает Осадчий.

Он пояснил, что у Банка Кипра (Bank of Cyprus) — самого большого местного банка — в списке основных банков-корреспондентов присутствует единственный российский банк — Райффайзенбанк.

"По данным отчета Банка Кипра на конец 2022 года, объем клиентских депозитов в рублях составил всего 262 миллиона рублей (3,5 миллиона евро), тогда как совокупный объем депозитов составил 19 миллиардов долларов", — указал аналитик.