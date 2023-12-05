МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Банки обяжут обеспечить возможность выплаты кешбэка, начисленного за оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), рассказала руководитель проекта по запуску сервиса лояльности СБП Юлия Ульянкина. Власти Кипра запретили банкам проводить операции с рублем

"До 1 апреля 2024 все участники в обязательном порядке должны будут поддержать сценарии выплаты и возврата кешбэка в "проде", — сказала она.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.

В середине этого года состоялся пилотный запуск кешбэков за оплату через СБП, теперь программа лояльности НСПК стала единой для держателей карт "Мир" и пользователей Системы быстрых платежей.