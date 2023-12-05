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2023
https://1prime.ru/banks/20231205/842468190.html
Банки обяжут гарантировать кешбэк за Систему быстрых платежей
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Банки обяжут обеспечить возможность выплаты кешбэка, начисленного за оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), рассказала руководитель проекта по запуску... ПРАЙМ, 05.12.2023
банки, финансы, новости, россия, сбп, кэшбэк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Банки обяжут обеспечить возможность выплаты кешбэка, начисленного за оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), рассказала руководитель проекта по запуску сервиса лояльности СБП Юлия Ульянкина.
"До 1 апреля 2024 все участники в обязательном порядке должны будут поддержать сценарии выплаты и возврата кешбэка в "проде", — сказала она.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.
В середине этого года состоялся пилотный запуск кешбэков за оплату через СБП, теперь программа лояльности НСПК стала единой для держателей карт "Мир" и пользователей Системы быстрых платежей.