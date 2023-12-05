МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российская экономика в четвёртом квартале замедлила рост, однако сохраняются высокие уровни ожиданий бизнеса на ближайший год и потребителей, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. ЦБ объяснил необходимость повышения первого взноса по льготной ипотеке

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.

"Оперативные данные свидетельствуют о замедлении роста российской экономики в четвертом квартале… Тем не менее, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста сохраняется", — сказано в материалах.

Отмечается, что на фоне значительного роста прибыли и ожиданий сохранения бюджетного стимула в 2024 году деловые настроения в корпоративном секторе оставались позитивными. Сохраняются оптимистичные ожидания и у потребителей, добавили аналитики.

По их мнению, работа трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики постепенно дает свои результаты: вслед за ростом процентных ставок в экономике повысилась сберегательная активность населения, в отдельных сегментах начал снижаться спрос на кредиты. Уже принятые решения по ДКП приведут к постепенному торможению инфляционных процессов в предстоящие месяцы и кварталы, ждут в ЦБ.

"Вместе с тем, для возвращения инфляции к цели в 2024 году в условиях высоких и незаякоренных инфляционных ожиданий и сохранения стимулирующей бюджетной политики может потребоваться поддержание жесткости ДКП в течение продолжительного времени", — заключили аналитики.