МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. ВТБ работает над регулированием торгового дисбаланса России и Индии в рамках расчетов, одним из механизмов может стать использование больших потоков торговли Индии с соседними странами, сообщила РИА Новости руководитель департамента развития международных расчетов – старший вице-президент ВТБ Ольга Баша в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!".

Осенью в МИД РФ сообщали, что Индия прилагает усилия, чтобы решить проблему остатков в рупиях на счетах российских экспортеров, при этом вопрос об отказе от расчетов в рупиях с Индией из-за проблемы с "зависшими" на счетах российских компаний деньгами не стоит.

"Ситуация следующая: безусловно, есть дисбаланс, о котором всем известно, то есть мы туда экспортируем намного больше, чем мы оттуда закупаем. И понятна структура экспорта и импорта: мы туда – нефть, а оттуда – специи, орехи и так далее. Объемы поставок несопоставимы, и их достаточно сложно как-то сбалансировать", — пояснила проблему Баша.

По ее словам, первоочередной задачей является увеличение прямого встречного импортного потока. При этом топ-менеджер добавила, что импорт из Индии уже растет, но это требует времени, потому что необходимо перестроить логистические цепочки, страхование.

"Мы же со своей стороны работаем над регулированием дисбаланса именно в рамках расчетов. Один из таких механизмов – это использование больших потоков торговли Индии с соседними странами. Например, у Индии есть значительные объемы товарных потоков со странами-соседями, и посредники из этих стран могут быть задействованы для решения поставленной задачи", — рассказала Баша.

Форум "Россия зовет!" пройдет 7-8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.