МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект об открытии россиянами с низкими доходами социальных вкладов до 50 тысяч рублей. Российские банки сообщили о рекордном притоке денег на вклады

Ранее Банк России заявлял, что социальный вклад поспособствует защите от инфляции накопления самых незащищенных россиян.

Согласно проекту, граждане, получающие соцподдержку с подтвержденным низким уровнем доходов, смогут открыть социальный банковский вклад и счет, но только один на человека. Кроме того, максимальная сумма такого вклада не может превышать 50 тысяч рублей, а ставка, по которой будут выплачивать проценты, не будет меньше ключевой ставки Банка России, увеличенной на один процентный пункт. При этом проценты по вкладу на сумму свыше 50 тысяч рублей планируется начислять в соответствии с договором социального банковского счета.

Открыть такой вклад можно будет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов, который состоит на учете в АСВ и имеет право привлекать деньги физлиц во вклады и на счета. Договор на открытие социального банковского вклада (счета) будет заключаться в электронной форме с использованием единого портала госуслуг. При этом банки будут не вправе отказывать в заключении таких договоров гражданам, сведения о которых внесены в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Договор социального вклада будет заключаться на срок не более одного года с возможностью его продления на такой же срок, если гражданин остается получателем мер соцподдержки. Он должен предусматривать расчеты в рублях с использованием национального платежного инструмента, то есть карты "Мир". При этом запрещается взимание платы за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по такому счету в пределах 15 тысяч рублей в месяц.