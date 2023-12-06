МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Центральный банк Мьянмы больше не будет устанавливать обменные курсы иностранных валют и позволит банкам и лицензированным операторам устанавливать свои собственные курсы, сообщил бирманский портал Yangon Media Group со ссылкой на заявление Центробанка. Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в туризме

"Центральный банк Мьянмы объявил, что больше не будет устанавливать обменный курс для операций с иностранной валютой и разрешит продажи и покупку по рыночному курсу. Банки, имеющие лицензию на торговлю иностранной валютой, будут иметь право действовать в соответствии с рыночным курсом", — пишет издание.

Ранее в Мьянме действовали более жесткие правила обращения с иностранной валютой — экспортеры были обязаны конвертировать долларовую прибыль в местный кьят по официальному курсу, установленному центральным банком.