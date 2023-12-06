2023-12-06T09:34:01+03:00
2023-12-06T09:34:01+03:00
2023-12-06T09:34:01+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231206/842470233.html
ЦБ Мьянмы перестанет устанавливать обменные курсы иностранных валют
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Центральный банк Мьянмы больше не будет устанавливать обменные курсы иностранных валют и позволит банкам и лицензированным операторам устанавливать свои собственные курсы, сообщил... ПРАЙМ, 06.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, мьянма, цб, валюта
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/47/842144731.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/47/842144731.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/47/842144730.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/47/842144730.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/47/842144718.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/47/842144718.jpg
https://1prime.ru/tourism/20230913/841736249.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Центральный банк Мьянмы больше не будет устанавливать обменные курсы иностранных валют и позволит банкам и лицензированным операторам устанавливать свои собственные курсы, сообщил бирманский портал Yangon Media Group со ссылкой на заявление Центробанка.
"Центральный банк Мьянмы объявил, что больше не будет устанавливать обменный курс для операций с иностранной валютой и разрешит продажи и покупку по рыночному курсу. Банки, имеющие лицензию на торговлю иностранной валютой, будут иметь право действовать в соответствии с рыночным курсом", — пишет издание.
Ранее в Мьянме действовали более жесткие правила обращения с иностранной валютой — экспортеры были обязаны конвертировать долларовую прибыль в местный кьят по официальному курсу, установленному центральным банком.