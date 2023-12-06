МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк в ближайшее время не планирует повышать ставки по своей ипотеке, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. В Центробанке не ждут снижения роста ипотеки в России

"Сбербанк в ближайшее время не планирует повышать ставки по ипотеке", — сказал он журналистам в кулуарах Дня инвестора банка.

Царев напомнил, что Сбербанк уже менял ставки по своей ипотеке в начале ноября в связи с повышением Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составляет 15,6% годовых.