2023-12-06T09:34:06+03:00
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2023
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Сбербанк не будет повышать ставки по ипотеке в ближайшее время
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Сбербанк в ближайшее время не планирует повышать ставки по своей ипотеке, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. "Сбербанк в ближайшее время не планирует повышать... ПРАЙМ, 06.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, сбербанк, ипотека
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк в ближайшее время не планирует повышать ставки по своей ипотеке, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев.
"Сбербанк в ближайшее время не планирует повышать ставки по ипотеке", — сказал он журналистам в кулуарах Дня инвестора банка.
Царев напомнил, что Сбербанк уже менял ставки по своей ипотеке в начале ноября в связи с повышением Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составляет 15,6% годовых.