МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк планирует в ближайшее время предоставить возможность добавлять в свое мобильное приложение на Android бонусные карты любых магазинов, сообщил журналистам первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев. Сбербанк запустил исламскую ипотеку в двух регионах

"Скоро в приложении "Сбербанк Онлайн" можно будет добавлять бонусные или скидочные карты любых магазинов — они будут храниться в новом разделе "Бонусные карты" и доступны при оплате телефоном со SberPay… Такой возможностью могут воспользоваться владельцы Android-устройств с версией 15.2", — сказал он в кулуарах Дня инвестора "Сбера".

По словам Царева, приложением "Сбера" на Android хотя бы раз в месяц пользуются свыше 60 миллионов человек, а сервис бесконтактной оплаты SberPay подключили уже более 8 миллионов клиентов.

С новым сервисом все бонусные карты будут под рукой на экране смартфона — даже без интернета, отметил топ-менеджер.