2023-12-06T09:38:46+03:00
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"Сбер" позволит добавлять бонусные карты любых магазинов в свое приложение
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Сбербанк планирует в ближайшее время предоставить возможность добавлять в свое мобильное приложение на Android бонусные карты любых магазинов, сообщил журналистам первый... ПРАЙМ, 06.12.2023
банки, финансы, новости, россия, сбербанк, карты, бонусы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк планирует в ближайшее время предоставить возможность добавлять в свое мобильное приложение на Android бонусные карты любых магазинов, сообщил журналистам первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев.
"Скоро в приложении "Сбербанк Онлайн" можно будет добавлять бонусные или скидочные карты любых магазинов — они будут храниться в новом разделе "Бонусные карты" и доступны при оплате телефоном со SberPay… Такой возможностью могут воспользоваться владельцы Android-устройств с версией 15.2", — сказал он в кулуарах Дня инвестора "Сбера".
По словам Царева, приложением "Сбера" на Android хотя бы раз в месяц пользуются свыше 60 миллионов человек, а сервис бесконтактной оплаты SberPay подключили уже более 8 миллионов клиентов.
С новым сервисом все бонусные карты будут под рукой на экране смартфона — даже без интернета, отметил топ-менеджер.