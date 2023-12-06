МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк добавил в мобильное приложение оплату услуг операторов мобильной связи Объединенных Арабских Эмиратов, скоро добавит Турцию, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. Сбербанк получил аккредитацию для работы с биометрией

"Сбербанк запустил в своем приложении сервис оплаты услуг операторов сотовой связи ОАЭ. Сервис доступен для пополнения только предоплаченных тарифов", — сказал он журналистам в кулуарах Дня инвестора.

Царев добавил, что к новогодним каникулам в приложении можно будет также оплачивать сотовую связь в Турции.