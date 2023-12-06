2023-12-06T09:41:35+03:00
2023-12-06T09:41:35+03:00
2023-12-06T09:41:35+03:00
2023
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Сбербанк добавил в мобильное приложение оплату сотовой связи в ОАЭ
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Сбербанк добавил в мобильное приложение оплату услуг операторов мобильной связи Объединенных Арабских Эмиратов, скоро добавит Турцию, сообщил первый зампред правления банка Кирилл... ПРАЙМ, 06.12.2023
банки, финансы, новости, россия, оаэ, сбербанк, приложение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк добавил в мобильное приложение оплату услуг операторов мобильной связи Объединенных Арабских Эмиратов, скоро добавит Турцию, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев.
"Сбербанк запустил в своем приложении сервис оплаты услуг операторов сотовой связи ОАЭ. Сервис доступен для пополнения только предоплаченных тарифов", — сказал он журналистам в кулуарах Дня инвестора.
Царев добавил, что к новогодним каникулам в приложении можно будет также оплачивать сотовую связь в Турции.