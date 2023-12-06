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Сбербанк запустил исламское финансирование юрлиц
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Сбербанк запустил исламское финансирование юрлиц для пополнения оборотных средств, сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в кулуарах Дня инвестора... ПРАЙМ, 06.12.2023
банки, финансы, новости, сбербанк, юрлица, исламский банкинг
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк запустил исламское финансирование юрлиц для пополнения оборотных средств, сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в кулуарах Дня инвестора "Сбера".
"Сбербанк активно развивает альтернативные способы финансирования корпоративных клиентов. В этом году мы запустили продукт исламского финансирования, позволяющий предоставлять средства юридическим лицам на пополнение оборотных средств", — сказал Попов.
Этот продукт позволяет финансировать бизнес полностью в соответствии со стандартами исламского финансирования, что подтверждено международным исламским комитетом, добавил он. По словам Попова, Сбербанк уже выделил лимит на первые пилотные сделки и проводит переговоры с потенциальными заемщиками.
"Кроме того, в этом году мы запустили ряд пилотных продуктов для проектного финансирования, в том числе для застройщиков, рассматриваются сделки в рамках торгового финансирования", — рассказал топ-менеджер.
Исламское финансирование будет в первую очередь интересно корпоративным клиентам из Татарстана, Башкирии и республик Северного Кавказа, добавил он.