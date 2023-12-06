СБЕРБАНК В РАМКАХ НОВОЙ СТРАТЕГИИ ПЛАНИРУЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ В 50% ОТ ПРИБЫЛИ ПО МСФО — ГРЕФ

СБЕРБАНК В РАМКАХ НОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧИТ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА ВЫШЕ 22%, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА ВЫШЕ 13% — ГРЕФ

Новость дополняется

 