2023-12-06T10:49:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20231206/842471483.html
Сбербанк начнет выплачивать дивиденды в 50 процентов от прибыли
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СБЕРБАНК В РАМКАХ НОВОЙ СТРАТЕГИИ ПЛАНИРУЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ В 50% ОТ ПРИБЫЛИ ПО МСФО — ГРЕФ СБЕРБАНК В РАМКАХ НОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧИТ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА ВЫШЕ 22%,... ПРАЙМ, 06.12.2023
банки, финансы, новости
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СБЕРБАНК В РАМКАХ НОВОЙ СТРАТЕГИИ ПЛАНИРУЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ В 50% ОТ ПРИБЫЛИ ПО МСФО — ГРЕФ
СБЕРБАНК В РАМКАХ НОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧИТ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА ВЫШЕ 22%, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА ВЫШЕ 13% — ГРЕФ
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