МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк в рамках новой стратегии ставит приоритетом развитие искусственного интеллекта нового поколения, большинство решений хочет принимать с его помощью, заявил глава Сбербанка Герман Греф, представляя новую стратегию группы на 2024-2026 годы на Дне инвестора банка. Сбербанк допустил физлиц к платформе ЦФА

"Нашим приоритетом в эти три года будет, конечно же, развитие искусственного интеллекта нового поколения… Наша задача — привести к тому, чтобы мы могли принимать подавляющее большинство решений в автоматическом режиме на основе искусственного интеллекта", — сказал глава Сбербанка.

По словам Грефа, для ручных операций останутся самые сложные, самые тяжело конструируемые продукты и удовлетворение самых непростых нужд человека.