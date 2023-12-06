2023-12-06T11:25:05+03:00
2023-12-06T11:25:05+03:00
2023-12-06T11:25:05+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231206/842472060.html
Сбербанк назвал развитие ИИ приоритетом в рамках новой стратегии
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сбербанк в рамках новой стратегии ставит приоритетом развитие искусственного интеллекта нового поколения, большинство решений хочет принимать с его помощью, заявил глава Сбербанка... ПРАЙМ, 06.12.2023
банки, финансы, технологии, новости, россия, сбербанк, ии
https://cdnn.1prime.ru/images/83972/95/839729592.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83972/95/839729592.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83972/95/839729591.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83972/95/839729591.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83972/95/839729578.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83972/95/839729578.jpg
https://1prime.ru/banks/20231206/842471112.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк в рамках новой стратегии ставит приоритетом развитие искусственного интеллекта нового поколения, большинство решений хочет принимать с его помощью, заявил глава Сбербанка Герман Греф, представляя новую стратегию группы на 2024-2026 годы на Дне инвестора банка.
"Нашим приоритетом в эти три года будет, конечно же, развитие искусственного интеллекта нового поколения… Наша задача — привести к тому, чтобы мы могли принимать подавляющее большинство решений в автоматическом режиме на основе искусственного интеллекта", — сказал глава Сбербанка.
По словам Грефа, для ручных операций останутся самые сложные, самые тяжело конструируемые продукты и удовлетворение самых непростых нужд человека.